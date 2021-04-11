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11 توصية برلمانية لزيادة موارد الدولة بالحساب الختامي للموازنة.. تعرف عليها (انفوجراف)
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:58 م
دينا عبد الستار
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 - 2020.
وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز هذه التصريحات وجاءت كالأتي
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى.
2- تحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة.
3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد.
4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.
5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا.
6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.
8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.
10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.
11- اتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز هذه التصريحات وجاءت كالأتي
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى.
2- تحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة.
3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد.
4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.
5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا.
6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.
8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.
10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.
11- اتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.
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