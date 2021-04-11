11 توصية برلمانية لزيادة موارد الدولة بالحساب الختامي للموازنة.. تعرف عليها (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 - 2020.



وقدمت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز هذه التصريحات وجاءت كالأتي



1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى.



2- تحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة.



3- اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد.



4- تعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة.



5- تقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا.



6- إجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.



7- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة.



8- تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.



9- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.



10- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حال تنفيذها.



11- اتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.

