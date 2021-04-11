وزير الخارجية: إثيوبيا لم تحترم الإلتزام بإعلان المبادئ في 2015

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا لم تحترم الالتزام بإعلان المبادئ في 2015، حيث إن اتفاقية المبادئ تضع اطارًا قانونيًا لإثيوبيا، وهذه الاتفاقية تحمل إثيوبيا مسئولية التوصل لاتفاق قبل الملء.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤسسات الدولة لديها كل السيناريوهات بخصوص سد النهضة وكل عناصر الدولة المصرية مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصري.



وتابع: "الحكومة المصرية لديها القدرة في التصدي لأي محاولة المساس بمصلحة الشعب المصري"، كما أن المؤسسات المصرية مسخرة لخدمة الشعب.