مهدي السيد إرهابي يرتدي الكاجوال ويصنع المتفجرات في " الاختيار2"

للمرة الثانية بعد مشاركته كممثل فى الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح"، يطل علينا المخرج المسرحي بدار الأوبرا المصرية مهدى السيد فى تجربة جديدة وهامة للغاية عبر مشاركته بدور يُمثل محوراً هاماً فى الأحداث عبر الجزء الثانى من ملسلسل "الاختيار" الذى سيتم بثه عبر الفضائيات المختلفة، ضمن مسلسلات دراما شهر رمضان للعام الحالى 2021.

يجسد مهدي السيد شخصية "محمود" الإرهابى الشاب خريج كلية العلوم والمسئول عن صناعة المتفجرات داخل جماعة الإخوان ويظل لغزاً داخل الأحداث إلى أن يتم القبض عليه من قبل رجال الداخلية بمأمورية يقودها كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويكون القبض على محمود حدث محورى للغاية ضمن دراما المسلسل.

فى تصريحات صحفية وإعلامية قال مهدى السيد حول ترشحه للدور، إن هناك صديق مشترك بينه وبين مخرج العمل هو من رشحه للعمل بالمسلسل، وبعد لقاء مع المخرج قام بإسناد تجسيد شخصية محمود له، وحول استعداده للدور وكيف قام بتصويره قال السيد إنه لا يقدم الإرهابى بالشكل التقليدى المتعارف عليه حيث الجلباب القصير والعمامة واللحية الطويلة؛ بل أن كل مشاهده بملابس كاجوال ولا تعطى ملابسه أو شكله الخارجى أى انطباع سوى أنه شخص "عادى" عكس ما يكمن فى عقله من أفكار وعقائد منحرفة ومدمرة ، صنعت منه إرهابى تم استغلاله من قبل الجماعة فيما يفيدهم عبر تخصصه فى دراسة العلوم واختاروه لذكاؤه وتفوقه العلمى فى تصنيع المتفجرات ووظفوه لأهدافهم الخبيثة.

يذكر أن مهدى السيد المخرج المسرحى لحفلات الموسيقى العربية وحفلات عيد الحب بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وهو خريج الكونسرفتوار ويعد رسالة ماجيستير فى إخراج المسرح الموسيقى بأكاديمية الفنون، وقدم نفسه كممثل لأول مرة فى دور طبيب بمسلسل "الآنسة فرح 3" وحقق نجاحاً لافتاً.