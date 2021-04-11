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موعد عرض مسلسل "ضل راجل" على الحياة

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدءا من الغد، تبدأ قناة "الحياة" عرض مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي.

يذاع المسلسل غدا الاثنين، في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

يشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

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