شاهد| اللقطات الأولى لانفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا بأكتوبر (فيديو)

حصلت بوابة "الفجر" على مقطع فيديو يرصد لحظة إشتعال النيران بخط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 اكتوبر، إثر إنفجار خط الغاز، فيما تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة، محاولاتها للسيطرة على الحريق الناتج عن الإنفجار.



وكان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.



كما انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.