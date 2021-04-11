Advertisements

شاهد| اللقطات الأولى لانفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا بأكتوبر (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر" على مقطع فيديو يرصد لحظة إشتعال النيران بخط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 اكتوبر، إثر إنفجار خط الغاز، فيما تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة، محاولاتها للسيطرة على الحريق الناتج عن الإنفجار.

وكان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.

كما انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ أقل من ساعة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:51 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

09:41 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»