وزير الخارجية: الجانب الأثيوبي متعنت ومستمر في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عازما على حماية الأمن المائي المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عندما تحدث عن الخط الأحمر المقصود به حدوث الضرر على المساس بحصة مصر من المياه.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الملء بحد ذاته إذا لم يترتب عليه ضرر فهذا أمر محمود، منوها بأن الجانب الأثيوبي متعنت، ومستمر في اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار العابرة للدول.



وتابع أن مصر متضامنة مع السودان وهناك تنسيق وتشاور بين البلدين بشأن سد النهضة، معربا عن أمله أن يعدل الجانب الأثيوبي عن تعنته خاصة أن المفاوضات مستمرة منذ 10 سنوات.



وأكمل وزير الخارجية: "نتعامل لحماية امننا القومي ونتخذ كافة الإجراءات للاستعداد مع تقييم واقعي، مردفا: "يتم العمل على كافة الأصعدة لتعريف المجتمع الدولي بمرونتا مقابل التعنت الأثيوبي"."

