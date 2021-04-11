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علي سفينة بالبحر.. حمادة هلال ينتهي من "صلوا على رسول الله"

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب ( صلوا علي رسول الله ) وذلك بدوله الإمارات الشقيقة، ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف ( TOTTI ) بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان المبارك.


والاغنيه من كلمات داليا عماره وألحان حماده هلال وتوزيع jezo وأشرف علي تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذيت تواجدوا علي سفينة واحده في رحله لزياره المسجد النبوي.

وتقول كلمات الأغنية " كلمات الأغنية: صلوا علي رسول الله يهل عليكو النور، دي الصلاه علي الحبيب تملي حياتكو سرور".

جدير بالذكر ان الأغنية فكره ورؤية الفنان حماده هلال ويشاركه في الفيديو كليب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الإعلامي اللبناني علي العجمي والإعلامي المصري محمد هشام، ومن انتاج قناه أقرأ، وأشرف علي الإنتاج محمد الجعبري ومحمد احمد سلام وتنسيق إسلام تركي.

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