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علي سفينة بالبحر.. حمادة هلال ينتهي من "صلوا على رسول الله"
الأحد 11/أبريل/2021 - 10:07 م
مي مرسي
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انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب ( صلوا علي رسول الله ) وذلك بدوله الإمارات الشقيقة، ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف ( TOTTI ) بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان المبارك.
والاغنيه من كلمات داليا عماره وألحان حماده هلال وتوزيع jezo وأشرف علي تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذيت تواجدوا علي سفينة واحده في رحله لزياره المسجد النبوي.
وتقول كلمات الأغنية " كلمات الأغنية: صلوا علي رسول الله يهل عليكو النور، دي الصلاه علي الحبيب تملي حياتكو سرور".
جدير بالذكر ان الأغنية فكره ورؤية الفنان حماده هلال ويشاركه في الفيديو كليب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الإعلامي اللبناني علي العجمي والإعلامي المصري محمد هشام، ومن انتاج قناه أقرأ، وأشرف علي الإنتاج محمد الجعبري ومحمد احمد سلام وتنسيق إسلام تركي.
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