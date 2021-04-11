الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول في بطولة السنوكر للجامعات



وشارك في البطولة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسين عوض رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، ونظمها الإتحاد الرياضى للجامعات للمرة الثانية فى تاريخ الرياضة الجامعية المصرية نخبة من حكام البلياردو الدوليين.



يذكر ان البطولة أقيمت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، ومحمد القماح رئيس الإتحاد الأفريقى لألعاب البليارد والسنوكر، وعمرو الخرادلى رئيس الإتحاد المصرى لألعاب البلياردو.

توج عمر رامى من الأكاديمية العربية بالمركز الأول في بطولة السنوكر للجامعات والمعاهد المصرية، والتي شارك فيها 38 طالب من 8 جامعات هم جامعة بورسعيد وجامعة الاسكندرية وجامعة المنوفية وجامعة حلوان والجامعة البريطانية ووزارة التعليم العالى والاكاديمية العربية وجامعة مصر الدولية، وذلك بمقر صالة النادى الإجتماعى لشركة السويس لتصنيع البترول، وفاز عمرو فوزى من جامعة بورسعيد بالمركز الثانى، كما حصل محمد مجدى وأحمد إسماعيل من جامعة بورسعيد بالمركز الثالث.