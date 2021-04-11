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عمرو أديب يكشف عن تجربته الجديدة خلال شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بحلول شهر رمضان الكريم، مضيفا: "إحنا بكرة إجازة عشان برامج رمضان هتبدأ بكرة على قناتنا".

وأعلن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه سيظهر خلال شهر رمضان على منصة شاهد من يوم الجمعة وحتى الإثنين من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة الحادية عشرة مساءا، مشيرا إلى أن شهر رمضان ليس شهر توك شو "ده شهر رامز جلال ومسلسلات".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه تم انتدابه للظهور على منصة شاهد، ورحب بالتجربة، متابعا: "لو في يوم أي حاجة قولوا جزر هتلاقوني".

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