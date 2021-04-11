مجانًا.. القومي للمسرح يستأنف ورش تدريب مواهب ذوي الهمم

استأنف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، ورش تدريب المواهب الفنية لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مجانا، بدعم كامل من وزارة الثقافة، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

مواكبة لجهود الدولة واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بنشر الوعي الثقافي والفني في ربوع مصر ولجميع أطيافها وفئاتها، وبإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال،

ويقوم بتدريب البراعم:

الموسيقى: الفنانة أنغام مصطفى

الرقص الشعبي: الفنان إيهاب محي الدين

البالية: ياسمين سراج