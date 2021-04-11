"ننتظر الفعل".. وزير الخارجية يعلق على تطورات الموقف التركي تجاه مصر

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تُقدر تصريحات الجانب التركي بضرورة تغيير المسار، كما أن هناك اهتمام بأن تنتقل إلى مرحلة الانفتاح السياسي، وأنه ينتظر أن تنتقل هذه التصريحات إلى الفعل السياسي.



وأضاف"شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه إذا كان أمر وقف القنوات المعادية من قبل تركيا موثق ومستقر، فأنها بذلك راعت قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشئون الداخلية كجعل الأرض منطلق لعناصر معادية تستهدف دولة أخرى من خلال وقف القنوات المعادية لنا، قائلا "أن ما يهمنا هو إغلاق قنوات الإخوان وهذا يعتبر تطور إيجابي".



وأوضح أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وتتصل باستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تحديد موعد عودة السفارة المصرية لليبيا يتم في اطار الاتصال مع مبعوث الأمم المتحدة لتقيم الوضع، متابعًا: "نهتم بالشأن اللبناني وشعبهم عانى في الفترة الأخيرة.. ومصر تدعو لتشكيل حكومة تخصصيه لاتخاذ القرارات السليمة وإعلاء المصلحة اللبنانية".

