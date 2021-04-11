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رئيس وأعضاء نادي بيشة: الشعور بالمسؤولية قادنا إلى "الأولى"

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
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جاء صعود نادي بيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى كحدث تاريخي للنادي الجنوبي الذي حقق إنجازا مميزا بصعوده من الدرجة الثالثة إلى الثانية خلال موسم واحد، وتنتظره مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع مع نادي الخلود في الدوري، الخميس المقبل.

وأوضح رئيس نادي بيشة الأستاذ عبدالعزيز آل جديع أن فريقه يملك لاعبين متميزين ولديهم إحساس عال بالمسؤولية ودليل ذلك الوصول إلى وصافة المجموعة الأولى لدوري أندية الدرجة الثانية.

وقال آل جديع إنه جرى التعاقد مع نجوم من فرق أخرى للتغلب على عناصر الضعف، وتغير الحال وأصبح بيشة في وضع أفضل ونحن عازمون على تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الأمير محمد بن سلمان دوري الأولى. 

وقدم شكره لأمير منطقة عسير ومحافظ بيشة على دعمهم للنادي ولنجوم الفريق والجهاز الفني والإداري داعيا جمهور ومحبي بيشة إلى العودة لأنه حان الوقت للالتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته قال نائب الرئيس علي المطوع: “وُفقنا برئيس للنادي دفع الغالي والرخيص للنهوض بالنادي والمحافظة.

فيما أوضح مدير المركز الإعلامي الأستاذ علي الشهراني أن تاريخ النادي الستيني الذي تأسس في عام 1960م، في موسم واحد حقق المستحيل من الثالثة إلى تصدر الثانية ثم التأهل إلى مصاف الأولى، مضيفًا: “فريقنا يعتبر الأول أكثر فوزا والأقل خسارة بثلاث خسائر حيث استقبل 19 هدفًا وسجل واحد وأربعون هدفًا في المجموعة الأقوى (الأولى).

وقال المدير التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز الزهراني نبارك لنا ولأمير عسير ومحافظ وأهالي بيشة هذا الإنجاز التاريخي بعد توفيق الله.

فيما قال المدير المالي المهندس نايف آل حبيان نبارك للجميع وسنلعب بكل ما نملك من قوة لإثبات حضورنا، ونحن ندرك صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان خاصة وأننا سنواجه فرق  كبيرة وقوية وتملك عناصر على مستوى عال من الإمكانات والخبرة.

كما بارك كلاً من الأستاذ ناصر سعيد خبتي المدير العام لفندق خبتي جراند (الراعي الرسمي للنادي) والأستاذ عبدالله عايض الشهراني وكيل مياه رفا في بيشة للنادي متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

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