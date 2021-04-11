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بيلوسي تكشف في سيرتها الذاتية أن ترامب دمر خططها للتقاعد

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كتاب سيرتها الذاتية، أنها شعرت بـ"صدمة عميقة جدا" بعد فوزر الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

 

ووفقا لمقطع من السيرة الذاتية نشرتها صحيفة USA TODAY، وصفت بيلوسي شعورها بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية آنذاك، وقالت إن الأمر كان مثل "بغل يركلك في الخلف''.

 

وذكرت الصحيفة أن بيلوسي كانت في البداية على يقين من أن منافسة ترامب الديمقراطية هيلاري كلينتون ستحقق الفوز، لذا وضعت عينيها على التقاعد وتكريس نفسها لعائلتها.

 

ومع ذلك، تقول بيلوسي: "شعرت بصدمة عارمة بعد فوز ترامب".

 

وقالت إن "الشعور كان جسديا في الواقع تجاه الرئيس المنتخب الجديد (ترامب)، في حين أن إخفاق المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون آنذاك تركها محطمة".

 

 وأضافت: "كنت مثل من لا يصدق أن يكون هذا الشخص رئيسا للولايات المتحدة".

 

وتابعت: "كان انتخاب ترامب مخيفا بشكل مذهل، وكان هناك ما يبرر أن تكون خائفا".

 

وأوضحت أن "فوز شخص تحدث بهذه الطريقة عن النساء، والذي كان فظا جدا بالنسبة لي، كان مخيفا"، مشيرة إلى أن "فوز ترامب وضع خططها الأولية على الرف إلى أجل غير مسمى".

 

وسيتم نشر كتاب السيرة الذاتية لبيلوسي في 20 أبريل من قبل Twelve Books، ويستند إلى مقابلات معها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها وأصدقائها وحلفائها السياسيين وخصومها.

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سيرة ذاتيه ترامب بيلوسي

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