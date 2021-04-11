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فيلم حظر تجوّل يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بعد منافسته في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية، فاز فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس بجائزة الجمهور بقيمة 25 ألف كرون سويدي، وكان الفيلم قد شارك قبلها في مهرجان القدس للسينما العربية، كما عُرض لأول مرة في الهند في مهرجان بيون السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة احسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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