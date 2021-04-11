بـ"فانوس وزينة رمضان".. طبيبة قبطية تزين عيادة التأمين الصحي ببني سويف (صور)

للعام الثاني على التوالي، تقوم الدكتورة إيمان جرجس مديرعيادة التأمين الصحي بالفشن، بمشاركة أشقاءها وزملائها المسلمين في العمل، الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك داخل مبني التامين الصحي بمدينة الفشن



وضربت مديرة التامين الصحي القبطية، الدكتورة ايمان جرجس، المثل فى المحبة والأخوة والوحدة الوطنية، والتعاون بين المسلمين والمسيحيين، حيث لا تترك مناسبة سواء المولد النبوي، أوقدوم شهر رمضان المبارك، الا وتشارك أشقاءها المسلمين فيه.



حيث قامت بشراء زينة رمضان وفانوس كبير، وقامت مع وملائها المسلمين العاملين معها في المبني، بوضع الزينة والفانوس داخل مبني عيادة التامين الصحي بالفشن في منظر رائع يدل علي المحبة والاخوة والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.



