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هاني رسلان يكشف علاقة زيارة وزير الخارجية الروسي لمصر بأزمة سد النهضة

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الإفريقي، إن زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة سيرغي لافروف غدًا تحمل أهمية بالغة في ملف سد النهضة، حيث أن موسكو تولي إهتمامًا بالغًا بالمنطقة والسودان.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ب لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، قائلًا: "مؤخرًا تم التوافق بين الخرطوم و"موسكو " على إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الاحمر، وهناك إهتمام متزايد من قبل موسكو بملف سد النهضة، من قبل تدخل واشنطن العام الماضي".

ولفت إلى أن تنامي الاهتمام في الفترة الاخيرة بملف سد النهضة، جاء كنتيجة لتحذيرات الرئيس السيسي التي أطلقها الفترة السابقة من تأثير الازمة على إستقرار الاقليم، مما دفع المجتمع الدولي واطرافه للمضي قدمًا في الاسهام بدور محوري لحلحلة الازمة "

وشدد أن المقترح الاثيوبي الذي طرح بالامس، حول تبادل المعلومات يمثل رغبة من أديس ابابا في الاستمرار في مخططها لتحويل سد النهضة لأمر واقع، معقبًا: "حيث تسعى لتحويل ملف سد النهضة لأمر واقع دون اتفاق، وتمرير ألية تبادل البيانات فقط، وبالتالي تصبح زمام الامور في يد الطرف الاثيوبي.. متسائلًا: ما الذي نحتاجه من تبادل البيانات دون إتفاق، جميع البينانات تستطيع مصر الحصول عليها، لكن الاهم هو الاطار القانوني والاتفاق".

وأتم قائلًا: نأمل أن تثمر جهود المجتمع الدولي عن حلحلة الامور وأن تراجع إثيوبيا موقفها لان الكرة الان باتت في ملعبها فهي صاحبة القرار إذا أصرت على الاستمرار في نهجها الحالي".

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