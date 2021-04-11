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صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
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تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن التقارير التي ربطت مهاجم فريقه بيتر شالولاي بالنادي الاهلي للانضمام للفريق في الموسم القادم.

وقال رولاني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اعتقد ان هذا الخبر تم اذاعته في برنامج كوميدي أو صحيفة صفراء، هو واحد من أهم لاعبي الفريق".

وتابع "بيتر مثله مثل سيرينو، يحصل على راتب عالي جدًا وليس من السهل ان يتعاقد نادي مع لاعب يملك عقد مع صن داونز".

وأضاف "هذا خبر كوميدي، لو تم نشر هذا الخبر في الأول من شهر فبراير سأقول بالتأكيد انها كذبة أبريل، بيتر ليس للبيع".

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