"النواب" يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 اليوم

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/2020.





ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.



