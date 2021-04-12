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"النواب" يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 اليوم
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:00 ص
عبداللطيف هيبة
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يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/2020.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.
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