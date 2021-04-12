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"النواب" يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 اليوم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019/2020.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب تقرير الحساب الختامي الموازنه العامه

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