عاجل| إخماد حريق انفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق نتج عن حدوث إنفجار بخط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة.



وكان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.



كما انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.