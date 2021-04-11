Advertisements

عاجل| إخماد حريق انفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق نتج عن حدوث إنفجار بخط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الإدارة بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.

كما انتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.

أخبار تهمك

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قبل القرعة.. تعرف على الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ يوم

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:51 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

"سنتخذ إجراءات جسيمة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

09:41 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»