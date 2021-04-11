6.5 % نموا في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول





كشفت غرفة تجارة و صناعة دبي عن نمو قيمة صادرات و إعادة صادرات أعضائها خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 6.5% لتبلغ قيمتها 54.8 مليار درهم مقارنة بـ 51.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 ما يعكس نموا ملحوظا في صادرات أعضاء الغرفة في بداية العام الجاري.





و أظهرت إحصاءات الغرفة في هذا الشأن أن شهر مارس الماضي سجل نموا كبيرا بلغ 23.7% في قيمة صادرات الأعضاء مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020 لتبلغ 22.1 مليار درهم في مارس 2021، مقارنة بـ 17.8 مليار درهم في شهر مارس 2020.





و بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 166,759 شهادة، في حين سجل شهر مارس الماضي أعلى عدد لشهادات المنشأ الصادرة و هو 62,235 شهادة، في مؤشر واضح على تعافي قطاع التجارة، وممارسته لدوره الطبيعي في مسيرة تنويع اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية.





وأوضحت الغرفة أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6,025 عضوا بنسبة نمو بلغت 38.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الأمر الذي يعكس جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، وموقعها المتميز في المنظومة الاقتصادية العالمية.





و بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 174 ألف معاملة في حين بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرت واستقبلتها الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 965 دفتر إدخال بقيمة إجمالية للسلع والبضائع بلغت حوالي 1.4 مليار درهم.





و أشار سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إلى أن هذه الإحصاءات المشجعة تعكس واقع بيئة الأعمال بالإمارة، وتعافيها المستدام من تأثيرات جائحة كوفيد-19، موضحا أن السياسات والمبادرات الحكومية المحفزة المتنوعة، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكة العلاقات التجارية المتشعبة لإمارة دبي تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت بتعزيز تجارة أعضاء الغرفة وصادراتهم إلى الأسواق العالمية، واستقطاب المستثمرين إلى الإمارة.





و لفت بوعميم إلى أن المكاتب الخارجية لغرفة دبي تلعب دورا أساسيا في تعزيز الروابط التجارية للإمارة سواء في الاجتماعات التي تعقدها مع مستثمرين خارج الدولة أو في الفرص التي تستعرضها أمام الشركات العاملة في الإمارة .. مؤكدا أن الغرفة ملتزمة بالارتقاء بالأداء التجاري لأعضائها، وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق العالمية.