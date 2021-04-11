أستاذ موارد مائية: مقترح إثيوبيا بمشاركة مصر بيانات ملء سد النهضة "حيلة سياسية"

قال هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية بجامعة أخن بألمانيا، إن مقترح إثيوبيا بمشاركة بيانات ملء سد النهضة مع مصر في الوقت الحالي حيلة سياسية.



وأضاف "سويلم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "المياه التي يتم تخزينها من موضع سد النهضة تؤثر بشكل سلبي على مصر والسودان".



وتابع "إثيوبيا قبل الملء الثاني تريد مشاركة بيانات، ولذلك الرد جاء سريع ومباشر من وزارة الري المصرية لأن هذا لا يرقى إلى التعامل بين الدول، كيف تريد تبادل البيانات ولم يتم الاتفاق على القواعد الخاصة بالملء والتشغيل".



واستطرد "ما قامت به إثيوبيا حركة سياسية لتبين للمجتمع الدولي أنها لديها نية للمفاوضات ولكن لا اعتقد أن المجتمع الدولي بهذه السذاجة، ولاسيما وأن أي مياه سيتم تخزينها في سد النهضة سوف تؤثر على مصر والسودان".



واستكمل حديثه "خطوة الملء لن يشعر بها المصريين ولكنه موجود وعلى المدى سيكون له تأثير تراكمي، والسد العالي يعوض نقص المياه التي يتم تخزينها لسد النهضة حاليًا لكنه لن يستطيع الاستمرار طويلًا".



وأكد أن فرص الوصول إلى اتفاق ملزم موجود من أول يوم، مشددًا أن مصر قدمت ما يكفي من الحلول الفنية بجميع أشكالها ولكن لا يوجد إرادة سياسية للوصول إلى حل ومصر ستكون كل خيارات التصعيد مفتوحة على المستوى الدولي.

