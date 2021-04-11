ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

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ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة
الأحد 11/أبريل/2021 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن إهتمامه بالتعاقد مع الإسباني بيدري جونزاليس نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت
صحيفة ميرور البريطانية بأن إهتمام ليفربول بالتعاقد مع بيدري جعل مسئولو
برشلونة يعملون على تجديد عقد النجم الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً.
وأكدت
الصحيفة البريطانية أن برشلونة يرغب في تقديم عقداً جديداً لبيدري مع شرط جزائي
يبلغ قدره 350 مليون جنيه إسترليني حتى يجعل الأندية تصرف الإهتمام عنه.
وأشارت
الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة تعاقد مع بيدري في 2019 من لاس بالماس ثم
إنضم إلى النادي الكتالوني في 2020 وخاض مع الفريق 44 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع
6 أهداف آخرين وينتهي عقده في 2022.
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