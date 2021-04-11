ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن إهتمامه بالتعاقد مع الإسباني بيدري جونزاليس نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إهتمام ليفربول بالتعاقد مع بيدري جعل مسئولو برشلونة يعملون على تجديد عقد النجم الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يرغب في تقديم عقداً جديداً لبيدري مع شرط جزائي يبلغ قدره 350 مليون جنيه إسترليني حتى يجعل الأندية تصرف الإهتمام عنه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة تعاقد مع بيدري في 2019 من لاس بالماس ثم إنضم إلى النادي الكتالوني في 2020 وخاض مع الفريق 44 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين وينتهي عقده في 2022.