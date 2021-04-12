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"خطة النواب" تناقش مشكلة نتيجة مسابقة التعيين بمصلحة الضرائب اليوم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الإثنين، حيث يناقش الاجتماع الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام سعيد الجاهل، والنائبة غادة على، بشأن نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التي أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، طلبي الإحاطة المُقدمين من ذات النائبين بشأن وجود خلل بالنظام الإلكتروني لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتي بدورها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة.

بينما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المُقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن مطالبة مصلحة الضرائب من خلال الموقع الإلكتروني لهم لعدد كبير من القائمين على الجمعيات الأهلية بضرورة إدخال رقم البطاقة الضريبية والتي أعفاها القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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