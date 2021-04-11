مصرع 4 أشخاص في هجوم لداعش في استهداف منشآت في نيجيريا

أكدت مصادر عسكرية نيجيرية، سقوط أربعة قتلى في هجوم شنّه عشرات المسلحين المرتبطين بتنظيم "داعش"، على منشآت إنسانية تابعة للأمم المتحدة في مدينة داماساك في شمال شرقي البلاد.





وتبنى "داعش" في غرب إفريقيا الهجوم الذي أعلن فيه استهداف دورية عسكرية في ولاية بورنو بكمين أسفر عن سقوط قتلى.

وأكد مصدر عسكري، أن المهاجمين الذين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية في المدينة تم احتواؤهم بفضل الإسناد الجوي ثم أجبروا على الانسحاب، بعد معارك دامت ثلاث ساعات.

وأضاف: "قُتل جندي وجُرح آخران"، مشيراً إلى تدمير خمس عربات للمهاجمين.

وأكد مصدر في منظمة إنسانية مقتل ثلاث نساء بسقوط مقذوف على منزل. وخلال هجومهم، أحرق المسلحون منزل زعيم محلي ومنشأة طبية وسيارة إسعاف وسيارة تابعة لمنظمة الإنسانية.

وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في نيجيريا إدوارد كالون، عن قلقه بشأن سلامة المدنيين وعمال الإغاثة في أعقاب الهجوم الذي وقع ليلا.

وقال: "سيتم تقليص العمليات الإنسانية في داماساك بسبب الهجوم العنيف الذي سيؤثر على دعم 8800 نازحا داخليا و76 ألف شخص في المجتمع المضيف يتلقون المساعدة الإنسانية والحماية هناك".

بدوره، قال المدير القطري لمجموعة الإغاثة إريك باتونون: "لحسن الحظ، نجا موظفونا الخمسة المقيمون في بلدة داماسك دون أن يصابوا بأذى، لكن الجناة نجحوا في إشعال النيران في بيت الضيافة الخاص بنا وتدمير إمدادات الإغاثة، بما في ذلك المركبات المستخدمة لنقل المساعدات".