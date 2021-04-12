"إنشاء خط سكة حديد".. وزير النقل يكشف أسباب زيارته للسودان

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن زيارته للسودان تأتي في إطار التعاون المستمر والزيارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى إنشاء خط سكة حديد بين البلدين على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر بتكلفة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.





وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي وجه بتطوير ميناء وادي حلفا وإنشاء رصيف جديد بشركات مصرية وتمويل مصري"، منوها بأن 4 مشروعات خاصة بوزارة النقل سيتم تنفيذها بالسودان ضمن توجيهات الرئيس السيسي.



