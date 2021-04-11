Advertisements

إيناس الدغيدي تكشف عن أسماء نجوم أصعب حلقات "شيخ الحارة والجريئة" فى رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن نجوم أصعب الحلقات التي تم تصويرها في برنامجه "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة "أن حلقة هالة صدقي هي الأصعب؛ نظرًا للمشاكل التي تتعرض لها، كما ان لعيبة الكرة وسعد الصغير والمطرب هاني شاكر تعرضوا لحلقات صعبة جدًا".

وأضافت "الدغيدي"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب بكاء الضيوف خلال الحلقة، لأن البرنامج يتطرق للحالة الإنسانية في حياتهم، حيث إن كل فنان له حياة إنسانية والبرنامج يُظهرها، ويظهر ضعف البشر.

وأشارت ايناس الدغيدى، إلى أن تعليق شيخ الحارة المكثف على باروكة شعر بوسي شلبي جعلها تحزن إلى ان قامت بخلعها، مؤكدة أنه تم تصوير ما يقارب الـ25 حلقة من البرنامج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدي

أخبار تهمك

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في رمضان.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 8 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"سنتخذ إجراءات كفيلة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مهاب مميش يكشف تفاصيل جديدة عن تعويضات السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. إيناس الدغيدي تقدم "شيخ الحارة والجريئة" على "القاهرة والناس"

"مقبلش أمثل دور صغير معاه".. ماذا قال محيي إسماعيل عن محمد رمضان (فيديو)

محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام (فيديو)

الليلة.. حسن شاكوش ضيف إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة"

حسن شاكوش: "لو إيناس الدغيدي شيخ حارة فأنا شيخ منصر" (فيديو)

حمو بيكا ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»