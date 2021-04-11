إيناس الدغيدي تكشف عن أسماء نجوم أصعب حلقات "شيخ الحارة والجريئة" فى رمضان



كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن نجوم أصعب الحلقات التي تم تصويرها في برنامجه "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة "أن حلقة هالة صدقي هي الأصعب؛ نظرًا للمشاكل التي تتعرض لها، كما ان لعيبة الكرة وسعد الصغير والمطرب هاني شاكر تعرضوا لحلقات صعبة جدًا".



وأضافت "الدغيدي"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب بكاء الضيوف خلال الحلقة، لأن البرنامج يتطرق للحالة الإنسانية في حياتهم، حيث إن كل فنان له حياة إنسانية والبرنامج يُظهرها، ويظهر ضعف البشر.



وأشارت ايناس الدغيدى، إلى أن تعليق شيخ الحارة المكثف على باروكة شعر بوسي شلبي جعلها تحزن إلى ان قامت بخلعها، مؤكدة أنه تم تصوير ما يقارب الـ25 حلقة من البرنامج.