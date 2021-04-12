"نقل النواب" تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/ 2022 اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعين لها، اليوم الاثنين، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع موازنة هيئة قناة السويس الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 - 2022.





بينما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 - 2022، وذلك فيما يخص قطاعات (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة للنقل النهري).



