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11 معلومة عن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (انفوجراف)
الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:13 ص
مارينا بشارة
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وافق مجلس النواب، أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وترصد "الفجر" في الانفوجراف التالي أبرز معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى:
١-قيمة تمويل مشروع إدارة تلوث الهواء 200 مليون دولار أمريكي
٢-يأتي المشروع في إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة في مصر
٣-يستهدف المشروع الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بمصر
٤-يهدف المشروع إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى
٥- سيتم إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان
٦-كما سيتم إغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل.
٧-كما يهدف هذا المشروع إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.
٨-فيما يتم تحديث نظام رصد جودة الهواء، بمنطقة القاهرة الكبرى.
٩-تدعيم قدرة السكان بمنطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث
١٠-يساهم المشروع في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي
١١-كما يساهم في دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية
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