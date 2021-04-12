عضو بالبرلمان العالمي للبيئة يحذر من ارتفاع حرارة الأرض لـ2 درجة مئوية

قال الدكتور وفيق نصر، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن المناخ هو عملية رصد لدرجات الحرارة والرطوبة والعوامل الجوية المختلفة على مدار العام، ليتم احتساب المتوسط منها لمعرفة إذا حدث تغيرات جوية أم مازالت في حالة ثبات، ولكن الطقس هو درجات الحرارة المعلنة يوميًا.

وكشف الدكتور وفيق، خلال تصريحات تليفزيونية، عن أهم التغيرات الجوية، حيث زادت درجات الحرارة عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع احتباس الحراري علي الأرض، حيث وصلت نسبة الزيادة الي 1.5 درجة مئوية، معربا عن تخوفه من تخطي 2 درجة مئوية ووصول الأرض الى مرحلة خطر.





وقال دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إن التغيرات المناخية تؤدي إلى التغير في فصول السنة، حيث تزيد درجات الحرارة في فصل الصيف عن معدلها الطبيعي بينما تنخفض بشكل ملحوظ في فصل الشتاء، نتيجةً للاحتباس الحراري علي الكرة الأرضية .



