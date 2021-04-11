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عضو لجنة مفاوضات سد النهضة بفجر مفاجأة حول إثيوبيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام بخيت، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن الهدف الرئيسي من آخر اجتماع مع إثيوبيا كان الاتفاق على إطلاق المفاوضات بطريقة مختلفة، لأن إثيوبيا خلال الفترة الماضية تضيع الوقت، وعدم جدية المفاوضات.

وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن مصر وافقت على مقترح السودان بتحويل المراقبين لوسطاء، بحيث يقدموا مقترحات لحل الازمة، ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح، فقامت مصر بتقديم مقترحات وبدائل مختلفة، من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة الاتحاد الإفريقي، فرضت أديس أبابا هذا الأمر أيضًا،، فاقترحت القاهرة مواصلة المفاوضات بنفس الآلية القديمة، بشرط الاتفاق على قواعد تشغيل وملء السد قبل الملء الثاني، فرفضت إثيوبيا كذلك هذا الامر.

ولفت إلى أن إثيوبيا قدمت خطابًا لمصر بالامس للسودان ولمصر، تفتخر فيه تشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني لسد النهضة، دون الحديث على الوصول إلى أتفاق حول قواعد الملء، معقبًا: "إثيوبيا تحاول شرعنة الاجراءات الاحادية، وهذا امر غير مقبول ويخالف الاتفاقيات الدولية".

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