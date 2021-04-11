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موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لجنة التخطيط بالنادي، تدعيم الفريق بالتعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الأخيرة من دورى أبطال إفريقيا، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف.

 

وحدد موسيمانى احتياجاته فى 4 مراكز، وهم ظهيرين أيمن وأيسر، وجناح أيمن، وصانع لعب، بالإضافة إلى مهاجم، وتم الاتفاق على متابعة المعارين وحسم موقفهم على مدار ما تبقى من الموسم الحالي، على أن تكون الأولوية لهم من التعاقدات الجديدة.

 

كما اتفق موسيماني مع محمود الخطيب، تأجيل إعارة أى لاعب لنهاية الموسم للوقوف على مستواه، ومنح الفرص للجميع خلال المباريات المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

 

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