موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي
طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لجنة التخطيط بالنادي، تدعيم الفريق بالتعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان
موسيماني قد عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قبل مواجهة سيمبا
التنزانى فى الجولة الأخيرة من دورى أبطال إفريقيا، والتي فاز بها المارد
الأحمر بهدف نظيف.
وحدد
موسيمانى احتياجاته فى 4 مراكز، وهم ظهيرين أيمن وأيسر، وجناح أيمن، وصانع لعب،
بالإضافة إلى مهاجم، وتم الاتفاق على متابعة المعارين وحسم موقفهم على مدار ما
تبقى من الموسم الحالي، على أن تكون الأولوية لهم من التعاقدات الجديدة.
كما
اتفق موسيماني مع محمود الخطيب، تأجيل إعارة أى لاعب لنهاية الموسم للوقوف على
مستواه، ومنح الفرص للجميع خلال المباريات المقبلة.
ويستعد
الأهلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.