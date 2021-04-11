عاجل.. مصدر أمني ينفي حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة ٦ أكتوبر

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض منابر جماعة الإخوان الإرهابية حول حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



موضحًا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب داخل إحدى غرف توزيع الغاز بالمدينة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود بالغرفة،وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



