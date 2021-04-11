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عاجل.. مصدر أمني ينفي حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة ٦ أكتوبر

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض منابر جماعة الإخوان الإرهابية حول حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

موضحًا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب داخل إحدى غرف توزيع الغاز بالمدينة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود بالغرفة،وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

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