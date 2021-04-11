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عاجل.. مصدر أمني ينفي حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة ٦ أكتوبر
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:02 م
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض منابر جماعة الإخوان الإرهابية حول حدوث إنفجار بخط غاز بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
موضحًا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب داخل إحدى غرف توزيع الغاز بالمدينة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود بالغرفة،وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.
موضحًا أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب داخل إحدى غرف توزيع الغاز بالمدينة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود بالغرفة،وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.
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