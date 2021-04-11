Advertisements

8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في رمضان.. تعرف عليهم

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان وخاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

وأعلنت 8 دول هي السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

 

بينما أعلنت 5 دول هي المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 أبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

 

ومع استمرار الجائحة، فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية تشمل المساجد بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر والبحرين صلاة التراويح الصلاة في رمضان التراويح البحرين

أخبار تهمك

مهاب مميش يكشف تفاصيل جديدة عن تعويضات السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 18 دقيقة

8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في رمضان.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 7 دقيقة

"سنتخذ إجراءات كفيلة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

18 دولة عربية تعلن اليوم أول أيام رمضان

رمضان يبدأ اليوم في 18 دولة عربية.. غداً في 3 أخرى

الثلاثاء أول رمضان في 3 بلدان عربية

مفتي المملكة: صلاة التراويح والعيد بالبيوت في ظل كورونا

كيف تقوم بأداء صلاة التراويح من المنزل؟ اعرف أفضل الأدعية وعدد الركعات

الدول العربية تعلن قفزة جديدة فى مواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»