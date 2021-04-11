موناكو يفوز على ديغون بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق نادي موناكو الفوز بنتيجة 3-0 على ضيفه ديغون، اليوم الأحد، ويحافظ على آماله في حصد لقب الدوري الفرنسي.









خسر ديغون آخر 12 مباراة في الدوري، ليعادل رقم سي.ايه باريس القياسي السلبي من موسم 1933-1934.









وأحرز ستيفان يوفيتيتش هدفاً، وأضاف وسام بن يدر هدفين آخرين، ليرفع موناكو رصيده إلى 65 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، وأربع نقاط عن ليل، قبل ست جولات من النهاية.





وتوقف رصيد ديغون عند 15 نقطة، متأخراً بالعدد ذاته عن نيم صاحب المركز 18 المؤهل لملحق البقاء.



