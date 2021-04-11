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"هيعمل تسونامي".. خبير يكشف عن كارثة حال انهيار سد النهضة بعد الملء

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام بخيت، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن كل الخيارات امام مصر مفتوحة، للحفاظ على مواردها المائية بإذن الله وفقًا لما صدر من القيادة السياسية.

وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن انهيار السد بعد الملء يشكل خطرًا كبيرًا على مصر والسودان، ولذلك كان أحد البنود الرئيسية لمصر في المفاوضات تبادل الدراسات الخاصة بناء السد.

وتابع عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة: "انهيار السد بعد الملء، فسيؤدي إلى اعصار مائي رهيب يطيح بالأخضر واليابس،..كأنه تسونامي"

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