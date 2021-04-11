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مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية: هدفنا تنمية المرأة بالمجتمع (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة سميرة العشيري، رئيس مجلس مؤسسة أبناء المغرب بمصر، إن العمل المجتمعي والخدمي لا يجب أن يفرق بين الجنسيات، مشيرة إلى أنها تعمل على خدمة المجتمع المصري والمغربي سواء على المستوى الثقافي أو المجتمعي.

وتابعت "العشيري"، خلال هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المؤسسة تعمل على تنمية المرأة الريفية في مصر أو المغرب على حد سواء، مضيفة أنها قامت بزيارة قرية في منطقة العامرية بدعوة كريمة من بعض الأفاضل على حد تعبيرها، معقبة: "شعرت بسعادة كبيرة عندما قام رئيس القبيلة أو شيخ القرية بالترحيب بي في صوان وهو يضع صورتي، كان هناك ترحابًا كبيرًا من أهل القرية، وهذا زاد من تشجيعي على العمل أكثر وأكثر".

ولفتت إلى أنها تبنت هذه القرية، وقامت بزيارتها 3 مرات أسبوعيًا بشكل متتالي، معقبة: "لازم أحس ان الناس دول أهلي، عشان يحبوني ويتعاونوا معي في تنمية القرية، حسيت أن في حب، ولم أشعر بأني أجنبية على الإطلاق".

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