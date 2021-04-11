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لميس الحديدي: حلقة خاصة عن خارطة الدراما الرمضانية غدًا

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن حلقة يوم غد الاثنين ستخصصها لخارطة شهر رمضان المبارك للأعمال الدرامية.
تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم الأحد: "الصراحة أقدر أقولكم بكل ثقة إن سينرجي هذا العام تقدم أضخم إنتاج درامي مقارنة بأي سنة ماضية".
أردفت: "بدون أية مبالغة لما بنبص على الافيشات نشعر أننا أمام أقوى إنتاج رمضاني في شهر رمضان منذ سنوات طويلة وأتحدث هنا عن الكم والكيف وكمية النجوم الذي يجتمعون لأول مرة وهو إنتاج ضخم جدًا بجودة عالية جدًا".
أكملت: "المنافسة هذا العام ستكون على أشدها طحن بين النساء والرجال المخرجين والمؤلفين فالجميع يبحث عن مضمون ذو قيمة لإسعاد المشاهد والتسلية، وهذا هدف مهم خاصة إذا كان المضمون جيد وراقي".

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