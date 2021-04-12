التفاصيل الكاملة للحصول على نفقات الجنازة من "التأمينات"

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتي؛ ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.





وتستعرض "الفجر" كيفية صرف النفقات وكافة الخطوات والأوراق المطلوبة خلال السطور الآتية:-





- يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به.





* وعن ​المستندات اللازمة لأداء الخدمة:-

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.