فوز ٦ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2020

جائزة الدولة التقديرية



وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، فى العلوم الطبيـة: الدكتور حسين إبراهيم إسماعيل الصباغ- أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة



جائزة التفوق



وجائزة الدولة للتفـوق فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، في العلوم الأساسية: الدكتور سمير حموده عطوة صقر- أستاذ بكلية العلوم، في العلوم الطبية: الدكتور أحمد محمد على العاصمي- بكلية الطب، في العلوم التكنولوجية المتقدمة: الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد محمد- إستشاري بمركز أمراض الكلى



جائزة الدولة التشجيعية



وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020 في مجال العلوم الطبية: الدكتورة نهال محسن أحمد الشربيني- أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية: الدكتور محمود حامد محمود حامد- مدرس بكلية الصيدلة.









أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020 اليوم الأحد (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).حيث حصد (6) من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية: