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أول تعليق من الفنانة مونيا على انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علقت الفنانة مونيا، على انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عليها ملامح الكبر في السن بصورة كبيرة.

وقالت "مونيا" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "لما شوفت الصورة من أسبوع اتخضيت وسكت".

وأضافت "بعد كده لقيت الاتصالات من أصحابي وجمهوري علشان أعلق على الصورة، وهي مفبركة ولكني سعيدة لأنها وريتي الحب الغير مفبرك من كل السوشيال ميديا وصحابي والناس كلها كانوا متكتفين معايا".

واستطردت "أنا موجودة ومش أنا اللي بعيدة عن التمثيل ولكن محدش بيبعتلي وآخر مسلسل عملته كان من ست سنوات، وأنا معينة في وزارة الثقافة وبعشق المسرح لأني في الأصل مغنية".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل توسيع جهات الإنتاج التابعة للدولة من أجل تشجيع القوى الناعمة في مصر، مضيفة "بناشد الرئيس السيسي زي ما عمل حاجات كثيرة حلوة في البلد يحط يده على القوى الناعمة ويقدم خطة بذلك للجهات المعنية".

أول تعليق من الفنانة مونيا على انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي
أول تعليق من الفنانة مونيا على انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

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