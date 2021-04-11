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بيراميدز يسقط أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في الكونفدرالية
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:14 م
محمد زويد
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حقق
الرجاء البيضاوي المغربي فوزاً مثيرًا
أمام بيراميدز بثلاثيه نظيفة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات
الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .
أفتتح
لوامبا نغوما التسجيل في الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول ليضيف بين مالانجو
الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول بثلاث دقائق ليتستمر بيراميدز
في المحاولة لإدراك هدف يعدل من أحداث المباراة حتى إلى أن سجل سفيان رحيمي الهدف
الثالث لفريقه فى الدقيقة 77 من زمن المباراة ويقضي علي أمال بيراميدز في اللقاء.
أصبح
بيراميدز في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 6نقاط متساوياً مع نكانا
الزامبي، بينما يحتل الرجاء البيضاوي المركز الأول برصيد 12 نقطة
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