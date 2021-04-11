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التحالف: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرات مفخخة استهدفت المملكة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وهذه هي الطائرة المففخة السادسة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأراضي السعودية واعترضتها قوات التحالف العربي.

كذلك أعلن التحالف أنه رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة، مضيفا أنه تم اعتراض وتدمير الطائرة بدون طيار المفخخة الرابعة هذا اليوم تجاه المملكة.

وفي وقت سابق الأحد، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه كانت هناك محاوله عدائية من الميليشيا الحوثية لإطلاق صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار (مسيرة) مفخخة تجاه المملكة.

وأضاف التحالف إنه تم “اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه جازان.

وشدد التحالف على أن “محاولات الميليشيات الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مشيرا إلى أنه تم “صدها وإحباطها”.

وكان التحالف أعلن صباح اليوم الأحد عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أخريين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب الأراضي السعودية.

وأشار التحالف، في بيانين منفصلين، إلى أنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، الأولى تجاه خميس مشيط والثانية تجاه جازان.

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