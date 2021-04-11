Advertisements

تطور جديد.. نجم باريس يقترب من اللحاق بموقعة الإياب أمام بايرن ميونخ

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، من المشاركة ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وغاب فيراتي عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز سان جيرمان على البافاري بنتيجة (3-2)، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكر موقع "لو باريزيان" الفرنسي، فإن الحجر الصحي لماركو فيراتي سينتهي يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

وأشار إلى أنه إذا جاءت مسحة فيراتي سلبية، فإن تواجد اللاعب في مباراة الإياب سيعتمد على لياقته البدنية عقب العودة إلى التدريبات.

أخبار تهمك

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مهاب مميش يكشف تفاصيل جديدة عن تعويضات السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"سنتخذ إجراءات كفيلة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في رمضان.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 6 قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»