سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراساً للجميع، التي تبادل ‏وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم، مثمناً جهود المتقاعدين من ‏مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة ومنها إمارة المنطقة، معرباً عن شكره لكل جهد ‏بُذل وكل عمل أُنجز وكل رسالة أديت على أكمل وجه.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في الحفل التكريمي الذي أقامته ‏إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1442هـ بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة ‏عادل بن صالح آل الشيخ.





وألقى المتقاعد سلمان الدريب ‏خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ‏كلمة ‏المكرمين قدم خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووكيل ‏الإمارة على ما وجده هو وزملاؤه طيلة عملهم من حسن توجيه ورعاية وتشجيع, مؤكداً ‏أن ولاء ووفاء زملائه المتقاعدين مستمر لهذا الوطن وقيادته الحكيمة وكرم سموه الموظفين المتقاعدين متمنياً لهم التوفيق.‏





حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سابقاً سعد العنقري ومحافظ ‏بقعاء سابقاً سعد التركي.



