كاتب سوداني عن أزمة سد النهضة: تطور الاحداث قد يقود لمصادمات ليست في مصلحة الاقليم

كشف مصطفى ابو العزايم، رئيس تحرير جريدة الاخبار السودانية، اخر تطورات أزمة سد النهضة، بعدما رفضتا مصر والسودان، طرح اديس ابابا حول تبادل المعلومات.



وقال "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "الصراحة الموقف الاثيوبي به غرابة كيف يتم تبادل معلومات دون إتفاق، هذه مسألة لا يقلبها منطق، لابد أن يكون هناك لجان فنية مشتركة وقبلها الاستناد إلى العمل القانوني فالعمل الفني وحده لا يكفي.. ومصر والسودان رفضهما مبرر جدًا ".



وتوقع "أبو العزايم"، أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الضغوط الدولية على أديس ابابا، لمراجعة موقفها من سد النهضة، لان تطور الاحداث قد يقود لمصادمات ليست في مصلحة الاقليم الافريقي ككل ".

