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الرجاء: حضرنا لمصر من أجل الفوز على بيراميدز وتأكيد التأهل إلى ربع النهائي

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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صرح محمد بكاري القائم بأعمال المدير الفني لفريق الرجاء المغربي بأنه حضر لمصر من أجل الفوز وتأكيد التأهل للدور ربع النهائي مشددا على أن رحيل المدرب السابق جمال سلامي هز الفريق وكان يجب الفوز من أجل استعادة الثقة، مشيدا بفريق بيراميدز القوي وصاحب الخبرة الكبيرة.

أشار إلى أن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان الأفضل في كل شيء وكان لابد من الفوز بعد الخسارة الأخيرة في الدوري، موجها الشكر لبيراميدز على الأداء والاستضافة ومتمنيا له الفوز في باقي المواجهات والتأهل وأن يرافق الرجاء في الدور ربع النهائي من البطولة القارية ويكون التواجد العربي هو المسيطر في الأدوار النهائية.

أضاف المدرب بأن الجهاز الفني أجرى ٥ تغييرات بسبب ضغط المباريات وإراحة اللاعبين ومع عودة المصابين تم الدفع بهم، مشيدا بأداء لاعبيه في مواجهة بيراميدز والرجاء خاض ٨ مباريات في غضون ٢٤ يوما، مؤكدا أن الجهاز الفني المعاون للمدرب جمال سلامي كان قرر الرحيل الجماعي مع المدير الفني ولكن حفاظا على الفريق والنادي والوضع الحالي تقرر الاستمرار لبعض الوقت لحين وضوح الرؤية، والجميع ينتظر قرار الإدارة بشأن المدير الفني الجديد في المرحلة المقبلة.

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