أنا هاري بوتر.. فتاة أمريكية تقتل قاضية وتدهس صبي

من منا لا يحب سلسلة أفلام هاري بوتر والتخيل بأنه قد أصبح يتمكن من إبهار العالم عبر الأفعال السحرية مستخدما عصاة.

هذا بالفعل ما قامت به سيدة أمريكية أدعت بأنها "هاري بوتر"ومن ثم أطلقت العنان لخيالها وقتلت قاضية فيدرالية وصدمت صبي.

فرافيرو أنا جي

كما فعل فرافيرو في فيلم بطولة الراحل العظيم فؤاد المهندس والذي تخيل نفسه انسانا خارقا للطبيعة ومن ثم حاول الطيران ولكن السيدة قامت بقتل القاضية.

ووفقا لما ذكره شهورد العيان ونقلت عنهم الشبكات الدولية، فإنهم قد أدلوا بتصريحات للشرطة بأن لناستازيا سناب المتهمة والتي تبلغ من العمر 23 عاما كانت قد قادت سيارتها بشكل جنوني وعشوائي وتجاوزت السيارات الواقفة على طريق مزدحم.

واستكمل الشهود تصريحاتهم بأن المتهمة قد خرجت عن المعقول أثناء القيادة ومن ثم صعدت على الرصيف وضربت فيورشتاين، ولم تتكف ولكنها عادت بالسيارة إلأى الخلف لكي تعتدل على الطريق ومن ثم قامت بصدم طفل كان موجود على معبر المشاة.

وفي سياق متصل، كانت قد كشفت الشرطة الأمريكية بأن السيدة الأمريكية المتهمة حاولت الفرار إلى شاطئ ديلراي القريب حيث تحطمت سيارتها.

وكشفت الشرطة أيضا أن المتهمة أثناء تواجدها داخل سيارة الإسعاف بدأت في الصراخ والتعارك مع المسعفين، مدعية أنها هاري بوتر حتى تم حقنها بالمهدئات.

وأشارت الشرطة إلى أنهم قد عثروا بداخل حقيبة المتهمة ذات الـ 23 عاما على عقار اصطناعي يمكن أن يسبب بـ"نوبات ذهانية".

وعلى إثر هذا الأمر، قد وجهت الشرطة الأمريكية تهمة كلا من القتل وجرائم أخرى للفتاة وقعت في اليوم نفسه وهو الجمعة الماضية.

ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبتها المتهمة هي قتل القاضية ساندرا فيورستين والتي تبلغ من العمر 75 عاما وخدمت في المنطقة الشرقية في نيويورك منذ عام 2003، فيما تم نقل الصبي أنتوني أوفشينيكوف، إلى المستشفى.