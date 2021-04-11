الزمالك يتحرك لتحصين نجمه من العروض المغرية

تتجه إدارة نادي الزمالك، إلى تعديل عقد محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، والذي لقي إشادة كبيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

ويحظي اللاعب باهتمام عدد من الأندية الخليجية، للحصول على خدمات، وهو ما أربك إدارة الزمالك، وجعلها تبحث أمر تعديل عقده للمحافظة عليه.

وتواصل مسئولو الزمالك مع اللاعب بشكل مبدئي لإبلاغه بتعديل عقده، بما يتناسب ويليق بما يقدمه الونش للأبيض.

وتتعطل الأمور في الوقت الحالي لحين تحسن الأمور المالية بعض الشيء، وحدوث انفراجه مادية داخل النادي لتفعيل اتفاق تعديل عقد المدافع الدولي.