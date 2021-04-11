أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وقع نادي أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه ريال بيتيس 1 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.





وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تعادل ريال سوسييداد مع فالنسيا 2 / 2 وتغلب غرناطة على مضيفه بلد الوليد 2 / 1 وأوساسونا على فياريال 2 / 1 .





وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الخامسة ثم أدرك ريال بيتيس التعادل بهدف للاعب كريستيان تيو في الدقيقة 20 .





وكان التعادل في مباراة اليوم بمثابة كبوة جديدة لأتلتيكو مدريد الذي خسر أمام أشبيلية صفر / 1 في مباراته بالمرحلة الماضية يوم الأحد الماضي، وقد رفع أتلتيكو رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.





وكان ريال مدريد قد انتزع الصدارة مؤقتا إثر تغلبه على برشلونة 2 / 1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس السبت في المرحلة نفسها، لكن أتلتيكو مدريد استعاد موقعه في الصدارة بالتعادل أمام مضيفه ريال بيتيس.





ورفع ريال بيتيس رصيده أيضا إلى 47 نقطة في المركز السادس متساويا في ذلك مع ريال سوسييداد.





بدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط وكثف أتلتيكو مدريد تركيزه في البداية على فرض أسلوبه في اللعب والاستحواذ على الكرة.





ونجح أتلتيكو مدريد سريعا في فرض تفوقه عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة إثر هجمة بدأها يانيك كاراسكو وشارك فيها أنخيل كوريا الذي توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم وصلت الكرة إلى كاراسكو الذي هيأها لنفسه بهدوء ثم سددها داخل الشباك معلنا تقدم أتلتيكو مدريد 1 / صفر.





حاول ريال بيتيس الحفاظ على اتزانه واستعرض ثقة في قدرته على الرد السريع حيث قام بعدة محاولات هجومية لكنه وجد صعوبة في التوغل إلى داخل منطقة جزاء أتلتيكو.





وأنقذ كلاوديو برافو حارس مرمى ريال بيتيس شباكه في الدقيقة 15، حيث أرسل ماريو هيرموسو كرة عالية ارتقى لها ساؤول نيجويز وسددها برأسه لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.





وفي الدقيقة 20، أدرك ريال بيتيس التعادل، حيث مرر أليكس مورينوعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كريستيان تيو بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك معلنا تعادل ريال بيتيس 1 / 1 .





وفي الدقيقة 34، توغل أنخيل كوريا ببراعة داخل منطقة الجزاء مجددا ومرر عرضية خطيرة أمام المرمى لكن الدفاع تدخل وتصدى لها قبل أن يصل إليها جواو فيليكس.





وتعاون كاراسكو مع زميله الحارس يان أوبلاك في التصدي لكرة خطيرة كاد إيمرسون أن يسجل منها الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 37،ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد .





وبعد ثوان من بداية الشوط الثاني، أجرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تبديلا اضطراريا حيث أشرك لوكاس توريرا بدلا من جواو فيليكس الذي سقط مصابا.





وكاد إيمرسون أن يضيف الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 57 عندما ارتقى لكرة عالية وسددها برأسه بقوة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.





وتصدى حارس أتلتيكو لكرة خطيرة أخرى سددها سيرخيو كاناليس من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62 .





وفي الدقيقة 63، دفع مانويل بليجريني المدير الفني لريال بيتيس باللاعب خوان ميجيل خيمينيز لوبيز بدلا من سانشيز خواكين، كما أشرك سيميوني اللاعبين رينان لودي وفيكتور فيتولو بدلا من ماريو هيرموسو وهيكتور هيريرا.





بعدها واصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية بحثا عن حسم النقاط الثلاث، مع تفوق نسبي لريال بيتيس، لكن كلا منهما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.





ودفع مدرب ريال بيتيس باللاعب دييجو لاينز بدلا من آيتور رويبال في الدقيقة 75، وكاد لاينز أن يسجل بعد ثوان من مشاركته، حيث تلقى تمريرة عرضية وراوغ الدفاع ثم سدد بقوة لكن الحارس أوبلاك تصدى للكرة ببراعة.





بعدها واصل ريال بيتيس تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي كما قام أتلتيكو مدريد بأكثر من محاولة جادة.





وكاد أتلتيكو أن يحسم المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تلقى أنخيل كوريا عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خطيرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة وارتدت وكاد كوريا أن يتابعها لكن إيمرسون تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بها، وباءت كل المحاولات في الثواني المتبقية بالفشل لتنتهي المواجهة بالتعادل 1 / 1 .