شاهد.. عمرو أديب يحذر المواطنين بشأن كورونا: "الأيام الجاية صعبة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن هناك زحاما شديدا في الشوارع المصرية لشراء مستلزمات شهر رمضان.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ده فيروس.. وإحنا مش معملوين من حديد، الأعداد هتزيد.. دي معجنة، الشوارع واقفة بقالها يومين عشان حاجات رمضان، نفس اللي حصل السنة اللي فاتت".



