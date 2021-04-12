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شاهد.. عمرو أديب يحذر المواطنين بشأن كورونا: "الأيام الجاية صعبة"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن هناك زحاما شديدا في الشوارع المصرية لشراء مستلزمات شهر رمضان.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ده فيروس.. وإحنا مش معملوين من حديد، الأعداد هتزيد.. دي معجنة، الشوارع واقفة بقالها يومين عشان حاجات رمضان، نفس اللي حصل السنة اللي فاتت".

وأشار إلى أن هناك حالات مصابة بكورونا عمرها 10 سنوات، مضيفا: "الكورونا مش بتأثر فيهم بس بيخلصوا على أبوهم وأمهم"، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "خدوا بالكم من نفسكم.. الأيام الجاية صعبة، انزلوا اشتروا بس خدوا بالكم".

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